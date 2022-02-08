خطوات حجز وحدات سكن مصر وجنة إلكترونيا.. على مرحلتين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، طرح عدد من الوحدات السكنية داخل مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من 15 فبراير الجاري، حتى 8 مارس المقبل، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 وحتى 150 م 2، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم لحجز شقق «سكن مصر- دار مصر- جنة»، وفقا لكراسات الشروط.

خطوات التقديم لحجز الوحدات السكنية

المرحلة الأولى «مرحلة التسجيل»

1- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على حجز وحدات سواء «سكن مصر أو دار مصر أو جنة».

3- الضغط على «تسجيل مستخدم جديد»، والموجودة أعلى الصفحة الرئيسية للموقع على اليسار.

4- ملء استمارة التسجيل، وانتظار الرسالة التي تحمل كود التفعيل.

5- الضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية» والموافقة على الشروط والأحكام.

6- ملء البيانات الموضحة باستمارة الحجز.

7- لكل حقل من الحقول، تظهر رسالة مساعدة في حالة وقوة المؤشر على علامة (؟).

8- يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.

9- نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية، بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية «تم إرسال طلبك بنجاح».

المرحلة الثانية «مرحلة حجز الوحدة السكنية»

1- الدخول على الموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على حجز وحدات «سكن مصر أو دار مصر أو جنة».

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- يقوم العميل بالضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.