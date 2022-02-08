مواصفات الشقق المطروحة في «سكن ودار مصر وجنة».. الحجز ينتهي 8 مارس

عمليات بحث مستمرة، تشهدها محركات البحث، خلال تلك الساعات، عن شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، عقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تفاصيل كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، داخل المشروعات الثلاثة، للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى أطلقها البنك المركزي.

ووفقا لوزارة الإسكان، يفتح بداية يوم 15 فبراير الجاري، الباب لحجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لأصحاب الدخل المتوسط، ضمن المبادرات المتنوعة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3% متناقصة، و8 % متناقصة، على أن يستمر الحجز حتى يوم 8 مارس المقبل.

مواصفات شقق المطروحة في سكن مصر ودار مصر وجنة

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواصفات الشقق المطروحة في «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لكراسات الشروط الخاصة بالمشروعات الثلاثة.

1- شقق مشروع «دار مصر»

2- شقق مشروع «سكن مصر»

3- شقق مشروع «جنة»

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- يمكن للمواطنين معرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات، عبر عدد من وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى، منها:

- متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك: http://www.facebook.com/shmffeg.

- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على موقع يوتيوب، من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg.

- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط: www.twitter.com/shmffeg.

- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط: www.instagram.com/shmffeg.

- زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، من خلال هذا الرابط.

- الاتصال على الأرقام الهاتفية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

- التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.