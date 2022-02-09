«قصر العيني الفرنساوي»: غدا نبدأ استخدام عقاري «ميرك» و«أسترازينكا» لعلاج كورونا

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، موعد استخدام عقارين جديدين لعلاج فيروس كورونا، في أماكن العزل بالمسشتفى، وهما دواء «الأجسام المضادة» الذي تنتجه شركة أسترازينكا إيفوشيلد، و«مولنوبيرافير» لاذي تنتجه شركة ميرك، لافتًا إلى أن المستشفى ستبدأ استخدامهما غدًا بعد وصولهما للمستشفى، مؤكدًا أن الدراسات والتقارير العلمية أثبتت أن العقارين لهما أثر إيجابي في التعامل مع فيروس كورونا «كوفيد - 19».

«مولنوبيرافير» المضاد لكورونا

وأضاف «الحديدي» أن نسب الإشغال في أماكن العزل بالمستشفى حاليًا مرتفعة، خاصة في الرعايات المركزة والمتوسطة، منوهًا بأن إجمالي المحجوزين حاليًا 40 مريضًا، ويجري متابعتهم أولًا باول من الأطباء المختصين، مشيرًا إلى أن الحالات التي تُحتجز تكون في حالة إصابة شديدة وتحتاج لرعاية وأجهزة تنفس.

أهمية تلقي لقاح كورونا

وأشار مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، إلى أن هناك اكتفاءً تامًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاعات العلاجية كافة، ولاتوجد أي مشكلات أو أزمات تعاني منها القطاعات العلاجية، موضحًا أن الكوادر الطبية تعمل بكفاءة عالية في التعامل مع المرض.

وناشد المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول عليى لقاح مضاد لفيروس كورونا، للوقاية من المرض وتقليل حدة الأعراض الجانبية حال الإصابة به، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والحرص على التغذية الجيدة لتقوية المناعة وارتداء الكمامة طوال فترة الوجود خارج المنزل، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض.

ومن ناحية أخرى، تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، من خلال التشديد علي استمرار تطبيق إجراءات مواجهة كورونا و كذلك استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا و عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت المختلفة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية.