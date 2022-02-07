توجيه بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالمحلة.. وحملات بالمقاهي

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بالتنسيق والتعاون الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لحصر كافة المرافق والخدمات بنطاق قري مركز المحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وبدأ «عطا»، في جولة ميدانية بعدد من الوحدات المحلية لقرى شبرابابل والهياتم وبلقينا، للوقوف على الحالة الإنشائية لمراكز الخدمات، كما بحث مع رئيس المدينة العمالية استعدادات الوحدات لمبادرة «حياة كريمة»، والتى تم اعتماد مركز المحلة بالكامل في المرحله الجديدة منها.

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تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

من ناحية أخرى، باشر رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، مراحل تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة حيث تقوم حاليا الشركه المسؤولة عن الخطوط الجديدة بأعمال التركيب، كما تابع أعمال رفع المخلفات من المصنع و تركيب كابلات الكهرباء الأرضية خلال الفترة الجارية.

كما باشر رئيس المدينة، مدى التزام المقاهي والكافتيريات والمحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، خلال جولته اليوم، والتي شملت عددا من الوحدات المحلية.

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حملات دورية على المقاهي

كما أسفرت حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، عن مصادرة 5 شيشة وإعدام 20 كوبا زجاجيا، كما تم مصادرة عدد من زجاجات البنزين تباع خارج محطات تموين السيارات بشكل غير قانوني مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوقيع غرامات فورية.