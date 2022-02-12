6 قوافل طبية بقرى «حياة كريمة» تواصل فعالياتها اليوم.. الكشف والعلاج مجانا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، أمس الجمعة، التي تسمتر على مدار يومين، في للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، على أن تنهي القافلة أعمالها اليوم، وذلك في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

خريطة انتشار قوافل حياة كريمة الطبية اليوم

قالت وزارة الصحة والسكان، خلال بيان صادر عنها، أنه سيجرِ إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومي 11 و12 فبراير بمناطق صهرجت الصغرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وبرنشت حي شمال العياط محافظة الجيزة، ومنشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية، وتفتيش السرو مركز فارسكور محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ووادي بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وحددت الصحة المصرية، التخصصات الطبية التي تضمها القوافل للكشف المجاني، بالقرى المدرجة ضمن «حياة كريمة»، التي يبلغ عددها 12 تخصصا، تنوعت بين، نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة القطاع الطبي.

ونوهت وزارة الصحة والسكان المصرية، بأن القوافل الطبية تلك سيجري توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى اعتزامها إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 10 حتى 20 فبراير الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».