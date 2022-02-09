«الصحة» تطلق اليوم 3 قوافل طبية ببعض المحافظات.. «الكشف والعلاج مجانا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية «نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل ببعض من المحافظات».

محافظات يتم إطلاق قوافل طبية بها اليوم

واستقبلت وزارة الصحة والسكان فور الإعلان عن إطلاق القوافل الطبية المتعلقة بمكان إطلاقها، واستعرضت الوزارة المحافظات المقرر إطلاق الـ3 قوافل طبية بها وتتضمن «الجيزة - الإسكندرية - الوادي الجديد».

وحددت وزارة الصحة والسكان مناطق إطلاق هذه القوافل في المحافظات لتسهيل المهمة على المواطنين وجاءت المناطق على النحو التالى:

- الخير والنماء والزراعة 10 مراكز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد

- القبابات حي أطفيح بمحافظة الجيزة

- محسن مركز المنتزه بمحافظة الإسكندرية

فرق توعية اجتماعية لأهمية لقاح كورونا

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها أن هناك مجموعة من القوافل الطبية التى سيتم الإعلان عنها مستمرة حتى 10 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الكشف والعلاج في هذه القوافل الطبية يكون مجانا، ودعت المواطنين لأهمية المشاركة فى القوافل مع أهمية ارتداء الكمامات الطبية والحرص على التباعد الجسدي وعدم الزحام.

إصابات كورونا في مصر

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا، لافتة إلى تزويد القوافل الطبية المنطلقة بفرق للتوعوية المجتميعة بلقاحات كورونا وحث المواطنين على ضرورة أخذ اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثانى من العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.