طلب عالمي مرتفع على سيارات «ماهيندرا» وأرباح الشركة تقفز 57%

قالت شركة ماهيندرا الهندية لصناعة السيارات، إنها سجلت قفزة بنسبة 57% في أرباح الربع المنصرم، نتيجة لارتفاع الإيرادات بعد زيادة التكاليف التي أعقبت اضطرابات سلسلة التوريد ونقص الرقائق الإلكرتونية، وارتفعت أسهم «ماهيندرا» اليوم بنسبة 0.9%.

الشركة التي يرأسها الملياردير الهندي أناند ماهيندرا، قالت في بيان، اليوم الخميس، إنها شهدت أيضًا ارتفاعًا حادًا في صادرات السيارات والجرارات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

ارتفاع الطلب على السيارات مقارنة بـ2021

وتشهد شركات صناعة السيارات ارتفاعًا في الطلب مقارنةً بعام 2021 الذي ضربته جائحة كورونا، لكن الإنتاج تعرض لضغوط من نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ورفعت العديد من شركات صناعة السيارات الهندية الأسعار العام الماضي لنقل بعض التكاليف الزائدة إلى العملاء.

وقال أنيش شاه العضو المنتدب في ماهيندرا في البيان: «عملنا في مجال السيارات كان جيدًا على الرغم من تحديات جانب العرض، بينما أظهرت أعمالنا الزراعية زيادة حصتها في السوق على الرغم من التباطؤ في السوق».

155 ألف طلب على السيارة الهندية

ونمت إيرادات «ماهيندرا» من قطاع السيارات بنسبة 15% خلال الربع المذكور، وقالت الشركة إن أعمال السيارات تواصل تلقي طلبات مرتفعة مع ارتفاع الحجز إلى أكثر من 155000 سيارة.

وارتفع صافي الربح الموحد من العمليات المستمرة إلى 19.87 مليار روبية (265.11 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 ديسمبر، من 12.68 مليار روبية قبل عام.

وفي الشهر الماضي، قالت منافستها الهندية ماروتي سوزوكي إنها تتوقع انحسار أزمة الرقائق، لكن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا يزال مصدر قلق.