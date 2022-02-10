تكريم أوائل الطلاب للتعليم المجتمعي في الغربية.. شهادات ودروع وهدايا

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، حفل تكريم أوائل الطلاب للتعليم المجتمعي، من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، للعام الدراسي 2021-2022، بقري ومراكز المحافظة .

تكريم أوائل الطلاب للتعليم المجتمعي

سلم وكيل الوزارة بالغربية طلاب المراكز الثلاثة الأولى الفائزة في المسابقة، شهادات التقدير والدروع والهدايا، على مستوى قري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بحضور السيد الدسوقي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ومحمد الفيومي، مسؤول لجنة الأزمات بالمديرية.

وأفادت مصادر بمديرية التربية والتعليم، بأن مدارس إدارة زفتى التعليمية بالمركز الأول في المسابقة، ثم إدارة شرق المحلة التعليمية في المركز الثاني، وجاءت كل من إدارات شرق طنطا وبسيون وكفر الزيات، في المركز الثالث.

نوعية من التعليم تتماشى مع أهداف التنمية

يأتي هذا التكريم من قبل المديرية، حرصا على دعم وتعزيز هذه النوعية من التعليم، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لتقليل عدد المتسربين واستيعابهم بمدارس التعليم المجتمعي.

وعلى هامش الحفل، كرم وكيل الوزارة بالغربية، نادية رشوان، مدير إدارة التعليم المجتمعي بغرب طنطا، لبلوغها السن القانونية للتقاعد، متمنيا لها دوام الصحة والعافية، والحفاظ على الصالح العام بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.