إعادة تصحيح الجغرافيا تنصف طلاب جرجا الثانوية بسوهاج في واقعة «لم ينجح أحد»

كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه شكل لجنة فنية من الموجهين الأوائل لمادة الجغرافيا، لمراجعة جميع أوراق امتحانات الصف الدراسي الأول لمادة الجغرافيا بمدرسة جرجا الثانوية العامة بنين، فور تلقيه شكوى من أولياء أمور طلاب المدرسة، يتضررون فيها من واقعة رسوب جماعي، في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي.

مراجعة الجغرافيا تنصف طلاب مدرسة جرجا الثانوية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في بيان، أن اللجنة فحصت بالفعل الأوراق، وأعادت تصحيحها، وكذلك مراجعة رصد الدرجات، وتبين وجود بعض الأخطاء في التصحيح ورصد الدرجات، وتم تصويبها.

وأوضح أن إعادة التصحيح، أسفرت عن النتيجة الفعلية والمستحقة للطلاب، ليكون بذلك عدد الطلاب الناجحين في مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوي بالمدرسة 436 طالبًا، وحصول 68 طالبًا فقط على تقدير ضعيف، بنسبة نجاح 87.6%، وتم ابلاغ أولياء الأمور بالنتيجة الفعلية الصحيحة، وإحالة جميع المتسببين في الواقعة للشئون القانونية.

مصلحة جميع الطلاب على رأس أولويات المديرية

شدد أبو زيد، على أن مصلحة جميع الطلاب على رأس أولويات المديرية بجميع مؤسساتها التعليمية، وأنه حريص كل الحرص على مستقبل أبنائه الطلاب، وحصول كل طالب على درجاته الفعلية والمستحقة بكل شفافية وعدالة.