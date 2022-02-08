مواطن يلقي بنفسه من الدور الخامس بمجمع محاكم سوهاج

ألقى شخص بنفسه من الدور الخامس بمجمع المحاكم في محافظة سوهاج، اليوم، وعلى الفورانتقلت سيارة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة.

بينت التحريات الأولية، أن الشخص الذي أنهى حياته، كان متهما في قضيه تبديد إيصال أمانة، ورفض الخصوم التصالح معه، ليسرع إلى النافذة، ويلقي بنفسه من الدور الخامس، ويلقى مصرعه في الحال.

مواطن يلقي بنفسه من مجمع محاكم سوهاج

انتقلت مباحث سوهاج إلى مكان الحادث، وتبين أنه يدعى «م. ع.»، وذهب إلى مجمع المحاكم للتصالح مع خصومه في قضية تبديد «إيصالات أمانة»، إلا أن الحضور فوجئوا بأن المواطن ألقى بنفسه من الطابق السادس، بمجمع المحاكم، وسط ذهول المواطنين.

وفاة المواطن فور سقوطه من مجمع المحاكم

ولفظ المواطن أنفاسه الأخيرة فور سقوطه، ونقلت سيارة الإسعاف جثته لمستشفى سوهاج الجامعي، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتدوالت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمواطن بعد سقوطه على الأرض أمام مجمع محاكم سوهاج.