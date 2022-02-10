أمطار غزيرة على دمياط.. جهود مكثفة لشفط المياه وانتظام الصيد والملاحة

تعرضت محافظة دمياط، طوال ساعات الليل، حتى ساعات الصباح الباكر، إلى سقوط أمطار غزيرة على جميع المدن والمراكز، ما أحدث نوعا من الارتباك في حركة المرور والأسواق، فيما انتظمت حركتي الملاحة بميناء دمياط والصيد ببوغاز عزبة البرج.

تكثيف أعمال شفط مياه الأمطار

كثفت أجهزة محافظة دمياط، أعمال شفط المياه التي أغرقت شوارعها، جراء الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها المدن طوال مساء أمس، ودفعت بشفاطات المياه، كما ضاعفت عدد سيارات الشفط والكسح، لرفع تجمعات الأمطار بأماكن تجمعات المياه بالشوارع.

وتواصل الوحدات المحلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بالمعدات والسيارات، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إثر موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي تشهدها مدن المحافظة.

وكانت أجهزة المحافظة، قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ، وهطول الأمطار، وجرى نشر فرق الطوارئ، للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وتغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار، ودفعت المحافظة يكل معداتها، وأصدرت تعليماتها لرؤساء المدن والمراكز والأحياء، برفع حالة الاستعداد القصوى، وطالبت بضرورة تواخي الحذر لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بدمياط.

وشددت على ضرورة التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

وأمرت منال، بتواجد ممثلي جميع الجهات المعنية: «الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه»، بغرف العمليات بالمحافظة، وغرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.