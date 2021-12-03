ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل موظف في دمياط «صور»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل موظف بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ.

ورود معلومات بوجود قطع أثرية بحوزة موظف

وكانت معلومات سرية قد وصلت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بحيازة أحد المواطنين لعدد من القطع الأثرية بمدينة كفر البطيخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي وعقب التأكد من صحة المعلومات صدر الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

العثور على 14 قطعة أثرية في خزينتين

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية وأخرى تحتوى على 6 قطع أثرية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المضبوطات على النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، والتي أكدت أثرية القطع المضبوطة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم «ف. غ» 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.