موقع عالمي يصنّف مصر بين أفضل 10 دول تمتلك أماكن سياحية رائعة

اختار موقع The Travel وهو واحدا من البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصري ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة، والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها، وذلك تحت عنوان «أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية».

أهرامات الجيزة وواحة سيوة

وأوضح الموقع أنّ مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تميزها عن أي مكان آخر في العالم، كما ألقى الضوء على أهرامات الجيزة العريقة، ومنها الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، والتي تجذب الملايين من السائحين الذين يأتون كل عام لزيارتها ومعرفة المزيد عنها، كما أوضح أنّه يوجد بمصر العديد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى منها واحة سيوة، ووادي الملوك، ومعبدي أبوسمبل.

وتضمنت هذه القائمة بحسب الموقع، دول «اليونان، ألمانيا، موريشيوس، إيطاليا، النمسا، مصر، كينيا، فنلندا، كوستاريكا، ومونتينيجرو».

مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين البريطانيين

يذكر أنّ صحيفة Daily Telegraph، صنّفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، كما اختار موقع السفر Tripadvisor مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الحالي، ومدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.