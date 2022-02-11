سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 11-2-2022 في مصر

الدينار الكويتي عملة تصدر من دولة الكويت وتهم الكثيرين ممن يتعاملون مع الدولة الشقيقة، سواء من يشترون البنزين والنفط منها، أو العمال الأجانب بها، لذا يحظى الدينار الكويتي باهتمام الكثيرين وبحثهم، خاصة من قبل المستثمرين بسبب رغبتهم في تغيير العملة.

ونظرا لاهتمام الكثيرين بهذه العملة، تستعرض بوابة «الوطن» للقراء متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ومنها سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.20 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 49.76 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 49.57 جنيه للشراء، و54.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي اليوم نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى نحو 49.73 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

ومن ضمن أسعار العملات التي يبحث عنها الكثيرون، وتأتي في المقدمة، سعر الدولار، حيث سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.