سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي من أكثر الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث اليومي من قبل المستثمرين خاصة المواطنين، بسبب رغبتهم في تغيير العملة أو لمعرفة أفضل البنوك للبيع والشراء.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» للقراء متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ومنها سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم، في التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ووفق بداية التعاملات اليوم الثلاثاء سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 49.20 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 49.76 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 49.57 جنيه للشراء، و54.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى نحو 49.73 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدرهم الاماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر.

وعلى الجانب الآخر، سجل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.