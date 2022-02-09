مصادر: استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال موسم العمرة

أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، لـ «الوطن»، أن الترتيبات الخاصة للاحتفال بانطلاق أولى رحلات موسم العمرة لهذا العام، بدأت بالفعل، إذ تم الانتهاء من تعليق لافتات استقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين، بالصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي.

سفر الركاب من صالة المعتمرين وصالة 1

أوضحت المصادر أن الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، فتحت أبوابها لاستقبال طلائع المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف، فور الإعلان عن بدء التشغيل، وذلك تمهيدا للانتهاء من إجراءات سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة.

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وأضافت أنه تم تخصيص الصالة الموسمية للحج والعمرة، لتيسير رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بينما تقلع باقي رحلات الشركات الأخرى، من مبنى الركاب رقم 1، وسط توقعات ببدء الموسم وانطلاق رحلات الجسر الجوي، خلال أيام.

وأشارت إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، بدأت بالفعل في إعداد جداول حضور الأطباء، وتنسيق الإجازات خلال موسم العمرة، وإعادة ترتيب مخزون جرعات اللقاحات المعتمدة، بالمطار، للتيسير على المسافرين، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والمعتمرين للحد من إنتشار الفيروس القاتل.

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قريبا.. مصر للطيران تعلن جداول تشغيل رحلاتها

توقعت المصادر أن تعلن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن مواعيد رحلاتها المباشرة إلى جدة والمدينة المنورة، فور الإعلان رسميا عن بدء الموسم.

وكان خبراء سياحة أعلنوا انطلاق أولى رحلات العمرة من مطار القاهرة الدولى إلى المملكة العربية السعودية قبل نهاية الأسبوع المقبل، بعدما حددت وزارة السياحة عدد التأشيرات لكل شركة بنحو 15 تأشيرة، بالإضافة إلى تأشيرة لمشرف الرحلة، مؤكدين أن إجمالى المعتمرين الذين سيؤدون شعائر عمرة شهر رجب قد يتجاوز 20 ألف معتمر مصرى، وسط توقعات بزيادة أعداد المعتمرين مع قدوم شهر رمضان المبارك.