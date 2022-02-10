10 تعليمات للمدارس استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

بدأت المديريات التعليمية استعداداتها للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي ينطلق يوم 19 فبراير الجاري طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأصدرت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بتعليمات لتحقيق الانضباط في الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، حرصا على الطلاب، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة، وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.

تحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تعليمات الوزارة للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

- مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المخلص حسب الزيارة.

- عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة.

- عدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى إدارة المدرسة على البوابة بعد انتهاء الطابور.

- عدم السماح بدخول الباعة الجائلين أو مناديب الدعاية للمدرسة خلال اليوم الدراسي.

- عدم مغادرة عامل البوابة إلا بعد تسليم النوباتجية إلى النوباتجي المختص.

توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الترم الثاني

- تقوم المدرسة بتحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ما عدا حالات الطواري.

- يتم توزيع الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة.

- يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.

- يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.