«التعليم» تعلن تفاصيل وموعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب جميع المراحل التعليمية، على مؤشر البحث جوجل، عن موعد بداية و نهاية الفصل الدراسي الثاني، طبقاً للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، إن الفصل الدراسى الثانى يبدأ يوم 19 فبراير 2022، مشيرا إلى أن مدة الدراسة الفعلية للتيرم الثاني عبارة عن 97 يومًا.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني..9 يونيو

وأعلنت وزارة التعليم، موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، ليكون يوم 9 يونيو 2022، مؤكدة أنه لا تغيير في مواعيد الدراسة أو الخريطة الزمنية للعام الحالي.

وبالنسبة للامتحانات قالت الوزارة، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

التعليم: حظر عقد امتحانات في شهر أبريل

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات الشفوية والعملية، تبدأ قبل الامتحانات النظرية بأسبوع أو أكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل، مؤكده أن الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

وفي سياق أخر، ينتهي طلاب الصف الأول الثانوي، غدا الأربعاء، من امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في امتحان مادة الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية.

فيما ينتهي طلاب الصف الثاني الثانوي، من الامتحانات يوم الخميس 3 فبراير، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم والنفس والاجتماع.