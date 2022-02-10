بدء تشغيل محطة معالجة «كفر نفرة» بالمنوفية نهاية مارس المقبل

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري في بركة السبع بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، وبتكلفة تقديرية 170 مليون جنيه، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات «إيجيكو».

يأتي هذا في إطار متابعة محافظ المنوفية لمشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي من المدير التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن مكونات المشروع والذي يضم المدخل والمصافي، أحواض S.B.R، الراسب الرملي، أحواض التركيز، أحواض التجفيف، بيارات التصافي والمياه المعادة، مبنى البلورات، مبنى الكلور، مبنى المحولات والجهد المتوسط والمنخفض، موضحاً بأنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي بالمحطة، وكذا الأعمال المدنية بنسبة 95%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 92%، وتنفيذ الشبكات بنسبة 95%.

المحطة تخدم 10 قرى

وأضاف أنّه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من شبكات المحطة، مثمناً دور محافظ المنوفية في رفع معدلات الأداء بالمحطة من خلال تذليل كل معوقات المحطة، مشيراً إلى أنّه سيتم ربط المحطة على 9 محطات رفع، ستخدم 10 قرى وهي «كفر نفرة البحري – كفر الشيخ طعيمة – كفر هلال – الحلامشة – كفر سبع الرجال – بني غريان – كفر بني غريان – طوخ طنبشا – مصطاي – كفر هورين» وستخدم 250 ألف نسمة، مؤكداً أنه جار التجهيز لبدء التجارب لإتمام عملية التشغيل بنهاية شهر مارس المقبل.

ووجّه محافظ المنوفية بضرورة تسريع معدلات الأداء والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من كل إجراءات التسليم والتشغيل، مؤكداً أن مركز بركة السبع سيعد من أولى المراكز على مستوى المحافظة التي أوشكت على الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي، لكل القرى التابعة لها.

رفع كفاءة كورنيش بركة السبع

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش بركة السبع بطول 420 م، حيث تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية والأعمال الكهربائية بالكورنيش، وجارٍ أعمال تركيب السور الحديدي، وتجليده بحجر الهشمة وزرع الأعمدة الديكورية، وتركيب البرجولات ومقاعد المواطنين، ومن المقرر إنهاء الأعمال خلال أسبوعين.

ووجّه المحافظ بإدراج شارع الكورنيش ضمن خطة الرصف وتوسعته ( اتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى، مطالبا رئيس المدينة بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطوير بالكورنيش للتأكد من تطبيق كل المعايير والمواصفات الفنية، موجها بتزويد الفوانيس الديكورية علي أسوار الكورنيش لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.