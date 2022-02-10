طريقة تقديم التظلم على نتيجة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، عن خطوات وطرق تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول، بالتزامن مع بدء إعلان النتيجة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد اعتمادها رسميا من المحافظين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تظلمات الشهادة الإعدادية يجرى فتحها في اليوم التالي للإعلان عن النتائج، وتستمر 15 يوما، طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لها.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وتضمن خطوات وطرق تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، الآتي:

- تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

- سداد 20 جنيها رسوم لكل مادة يرغب التظلم فيها.

- تحديد يوم وموعد للاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

- يسمح للطالب وولي أمره فقط، الاطلاع على كراسة الإجابة بالتظلم.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات، ويمكن الاطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة له.

لا يسمح بدخول أجهزة المحمول أثناء التظلم

- الطلاب الذين جرى تعديل درجاتهم يستردوا المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- لا يسمح بدخول أجهزة المحمول أثناء التظلم، ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر فقط.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 %، وإعلانها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح 73.26%.