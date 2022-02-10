350 كيلو حشيش ونص طن بانجو.. تفاصيل الضربة الأمنية لعصابات المخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء الشمالية، من استهداف عدد من مروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية، خاصة مخدر الحشيش.

ونجح ضباط الإدارة في استهداف 7 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية للاتجار وترويج مخدر الحشيش على عدد من العملاء في محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاروة، وتمكنت من ضبط حوالي 350 كيلو من مخدر الحشيش.

عصابة المخدرات في مزارع الإسماعيلية

قالت مصادر أمنية، إن معلومات وردت إلى ضباط الإدارة لعامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام بعض الأشخاص، باتخاذ عدة مزارع على طريقي «الإسماعيلية - بورسعيد الزراعي»، و«الاسماعيلية - القاهرة»، بدائرة مركزي شرطة أبوصوير والقنطرة، لتخزين وإعادة تدوير المواد المخدرة.

ونجح الضباط في تحديد هوية عدد من المشاركين في عمليات إعادة التدوير وتخزين وبيع الحشيش، ومراقبتهم على مدار عدة أيام، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام»، ومشاركة الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية.

وباستهداف المزارع، تمكنت قوة أمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، من ضبط عددا من المخازن، بداخلها ما يقرب من 350 كيلو من مخدر الحشيش.

نصف طن بانجو في مخزن شرق قناة السويس

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مخزن لمخدر البانجو شرق قناة السويس، يحتوي على نصف طن من المخدر، معد ومجهز للبيع.

وأسفرت عدة حملات مكبرة مشتركة مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية شمال سيناء، بالتعاون مع الأمن الوطني والأمن المركزي، عن ضبط عدد من المزارع لمخدر البانجو، في المناطق الجبلية بمناطق جلبانة وبئر العبد، وعلى الأماكن الحدودية بين الإسماعيلية وشمال سيناء.

ويشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنت من ضبط كميات تجاوزت 10 أطنان من المواد المخدرة، خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، فيما تكثف من حملاتها علي المناطق الجبلية لضبط المخازن والمزارع قبل بيعها.