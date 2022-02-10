حظك اليوم برج الحوت الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مولود برج الحوت أنه شخصية قيادية، يمكنه الصبر لفترات طويلة حتى يصل لأهدافه، كما أنه طموح يرغب دائمًا في الوصول إلي أعلي المناصب، وهو يفضل دائمًا أن يقوم بمهامه على أعلي مستوى، كما أنه يرتبط بالعائلة بشكل كبير، ويقدر كبار السن.

صفات مواليد برج الحوت

يعشق مواليد برج الحوت العمل حد التقديس، فهو من الشخصيات التي ترغب دائما في وضع الخطط وتنفيذها والتأكد من نجاحها، وفي سبيل ذلك يبقي لساعات طويلة، في سبيل اثبات كفاءته وقدراته، كما أنه يجيد إدارة الأموال والحسابات، وعلى المستوى الشخصي فأصحاب هذا البرج من الشخصيات الحالمة التي تسعى للسلام الداخلي والرومانسية المفرطة.

ولمواليد برج الحوت، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي يعرضها للقراء، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردودك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك العاطفية والعائلية، وعليك أن تصبر ليومين.

مشاهير برج الحوت

الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، والفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس، من أشهر مواليد برج الحوت.