حظك اليوم برج الدلو الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتفل مواليد برج الدلو بأعياد ميلادهم خلال الفترة الحالية، والتي بدأت منذ 21 يناير الماضي، ومستمرة حتى 22 فبراير الجاري، ومعروف عن مواليد هذا البرج هدوئهم الشديد، وإمكانية إخفاء مشاعرهم مهما كان الموقف، فهم يرفضون الظهور بشكل ضعيف، حتى وإن كان أمام أقرب الناس إليهم.

ولمواليد برج الدلو، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي يعرضها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الشمس في برجك تساعدك أن تقوم بخيارات جيدة وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية، ويكون لها وقع رائع على من تحب.

امرأة برج الدلو والحب

صفات عدة تتميز بها أنثى برج الدلو وعيوب أيضا، فهي متقلبة مزاجية، ملفتة ومتبدلة، متغيرة في كل مرحلة من مراحل عمرها فعندما تكون شباب غير سن الكبر عكس سن المراهقة، فتتبدل شخصياتها وفق كل مرحلة عمرية تمر بها ففي الشباب تكون رومانسية حالمة، وبعد أعوام تجدها واقعية تأخذ الأمور بجدية، كما أنها اجتماعية وجودها يطفي أجواء من المرح للمحيطين بها، ويعرف عنها الأنانية بعض الشئ.

عندما تقع فتاة برج الدلو في الحب تحب بجنون رغم أن الكثيرين يعتقدون أنها لن تعجب بأحد، وتكون مخلصة لحبيبها، وتقف بجواره في أصعب الظروف كما أنها تكون أم جيدة لأطفالها وتستطيع كسب حبهم وثقتهم وصداقتهم لها.

مشاهير برج الدلو

ومن أشهر مواليد برج الدلو، الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير، الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير، الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير، و الفنان فاروق الفيشاويو، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبرير.