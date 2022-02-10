حظك اليوم برج الجدي الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تمتلك أنثى برج الجدي شخصية قوية لا يستهان بها، فهي دائما مستعدة لتحمل المسؤولية مهما كانت صعبة، وتضحي لتحقيق أهدافها، كما أنها تسعى دائما لإعادة حقوقها، وقادرة على الثبات في وجه الأزمات، ويمكن الاعتماد عليها، فهي صبورة، راضية طوال الوقت عن ذاتها.

ولمواليد برج الجدي، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي يعرضها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل العمل مما يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتترك أثرا جيدا في النفوس.

مميزات برج الجدي

ومن أبرز مميزات مولود برج الجدي القدرة على التعامل مع مختلف الشخصيات، فهو بارع في التصرف بمختلف المواقف، ويتمكن من التكيف مع مختلف ظروف الحياة، يعرف عنه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فهو يتميز بشخصية مستقلة ترفض أن يتحكم أحد بها.

مشاهير برج الجدي

وأخيرا عن أبرز مشاهير الجدي فيأتي في مقدمتهم كل من الشاعر الراحل صلاح جاهثين والفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي وجورج وسوف وعمرو يوسف، غادة عادل، هنا شيحة، الفنانة غادة رجب، الفنان سمير صبري، والممثل أشرف زكي.