إطلاق البرومو الرسمي لـ الفيلم الهندي «prithviraj» لـ أكشاي كومار

أطلق أكشاي كومار، البرومو الرسمي لـ الفيلم الهندي المنتظر «prithviraj»، معلنا موعد عرضه بالسينمات الهندية يوم 10 يونيو 2022، بجميع دور العرض بالهند، بثلاث لغات الهندية والتاميلية والتليجو، بجانب عرضه على منصات ومواقع إلكترونية التي أصبحت عاملا مهما بعد انتشار كورونا ومنافس لدور العرض بالسينما.

نشر الهندي أكشاي كومار، مقطع فيديو من فيلمه القادم «prithviraj»، الذي ينتظره الجميع من محبين السينما الهندية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي عبر «إنستجرام».

أكشاي كومار: نحتفل معا قريبا بعرض الفيلم

وعلق أكشاي كومار على منشوره، الذي يتضمن مقطع الفيديو الترويجي لـ فيلم «prithviraj»، معلقا: «نسجت الأميرة سانيوجيتا قصة الحب الحقيقي والرحمة.. نحتفل معا قريبا بعرض الفيلم.. خلال أي شاشة كبيرة سينما بالقرب منك في 10 يونيو باللغة الهندية والتاميلية والتيلوجو»، كما من المقرر طرح الفيلم في عدة دول من بينها مصر التي اصبحت تحرص على عرض الأفلام الهندية مؤخرا بدور السينما الهندية.

أحداث فيلم «prithviraj»

تدور أحداث فيلم «prithviraj»، حول قصة حب تاريخية هندية، من إنتاج ياش راج فيلم، وكان من المفترض أن يتم عرضه في 21 يناير 2022، وتم تأجيله.

فيلم «prithviraj»، من بطولة أكشاي كومار، سانجاي دوت، سونو سود ومانوشي تشولار، إخراج: تشاندرابراكاش دويفيدي.

عرض مؤخرا فيلم «سوريفانشي» لـ أكشاي كومار، بدور السينما المصرية، فضلا عن عرضه في أكثر من 44 دولة حول العالم، وحقق نجاحا هائلا، بالهند وبالعديد من دول العرض.

يحتل الهندي أكشاي كومار، مكانة كبرى لدي الجمهور الهندي، وأيضا لكل متابعين الفن الهندي، بينما بدأ أن يخلق مكانة بقلوب العرب مؤخرا بعد مشاركته مع الجمهور العربي وتفاعله معهم، وعرض أفلامه بالعديد من الدول العربية، بعد أن كانت مقتصرة على عرضها بالإمارات والهند والدول المجاورة فقط.

ويعد أكشاي كومار، الأعلى أجرا في بوليوود بالوقت العالي، وارتفع أجره عن شاروخان، وسلمان خان وعامر خان مؤخرا.