الحكومة: إيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية بدءا من اليوم

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ بعض القرارات الرادعة للتعدي على أراضي الزراعية ستطبق بشكل فوري، لأنها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، ولا تحتاج لتعديل تشريعي.

التطبيق بشكل فوري على الحالات الجديدة

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنَّه بالنسبة للجزاء غير المرتبط بالتعديل التشريعي، والذي يمكن أن يطبق فورا يتعلق بالحرمان من الدعم بالبطاقات التموينية أو الخبز أو كافة أشكال الدعم الأخرى، بما فيها دعم الأسمدة بالنسبة للمتعدي على الأراضي الزراعية، إذ يطبق هذا القرار بشكل فوري، ولكن على الحالات الجديدة، أي«الحالات التي سترتكب بداية من اليوم، وبالتالي أي متعدي جديد يمكن أن يجري التطبيق الفوري للقرار الخاص بالدعم».

وأوضح أن باقي حزمة الجزاءات مرتبطة بتعديلات تشريعية، أهمها التعديل التشريعي الذي سيعتبر أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية هي إحدى الجرائم المُخلة بالشرف، والذي يترتب عليها في بعض الأحيان الفصل من الوظيفة والحرمان من تقلد بعض الوظائف بما فيها عضوية البرلمان، وغيرها من الوظائف العُليا، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي ستبدأ وزارة العدل في العمل عليه تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان.

وأفاد بأنه بالنسبة للأراضي الزراعية التي جرى التعدي عليها في السابق، ولم يجرى التصالح بشأنها ستدخل تحت الجزاءات المُطبقة حاليًا، من خلال تقاضي المُتعدي وإزالة التعدي على الفور بالأراضي الزراعية، ويُحال للمحاكمة، والتي تقرر بشأنه الجزاء الذي يطبق، وفي الغالب يكون غرامات، وقد تصل الأمور للحبس أو كلاهما.

لجان في كل المحافظات لرصد التعديات الجديدة

وأكد أن وزير الزراعة حصل اليوم، على موافقة مجلس الوزراء في التوسع بتشكيل لجان على مستوى القرى بجميع المحافظات، وهذا المقترح كان قد جرى تطبيقه بالفعل في 6 محافظات حتى الآن، وسيتوسع فيه، منوهًا بأن النتائح المُطبقة في الـ6 محافظات، أسفرت عن نتائج إيجابية في الرصد الفوري بالتعديات الجديدة، وتشكيل قوات لإزالتها.