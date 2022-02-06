بدء المرحلة الثانية بالموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع مراكز ومدن المحافظة بدأت اليوم الأحد 6 فبراير في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر خلال الفترة من 6 إلى 26 فبراير الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وقف بناء مخالف بشارع ابن خصيب

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال الإزالة الفورية في المهد لحالة تعدي بقرية طوخ الخيل علي مساحة 100م، كما أوقفت أعمال بناء مخالف بالقطعة رقم 23 بشارع باك المتفرع من شارع ابن خصيب بحي وسط المدينة وتم إزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء ، كما تم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لحالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بصفط الغربية التابعة لقرية طوخ الخيل علي مساحة قيراط، وتم رفع البلوك المستخدم في الأعمال وعودة الأرض لطبيعتها.

كما نفذت الوحدة المحلية بدير البرشا بمركز ملوي أعمال إزالة 5 حالات مباني وتم إزالتها في المهد.

نفذت الوحدة المحلية لقرية بنى غنى بمركز سمالوط أعمال إزالة حالة بناء في المهد بقرية كوم اللوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.