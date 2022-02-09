اعترافات الأم المتهمة بإلقاء مولودتها من البلكونة: خوفت من كلام الناس

أمرت النيابة العامة بحبس أم متهمة بقتل مولودتها عمدا بأن ألقتها من شرفة منزلها الكائن بأحد شوارع منطقة المنيرة الغربية بإمبابة بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهمة

وقالت المتهمة، 22 عاما، خلال استجوابها أمام جهات التحقيق إن والد طفلتها رفض الاعتراف بها بعدما أنجباها سفاحا، قائلة «أبوها قال مش بنتي وكانت هتتعذب معاية في الدنيا».

وأضافت المتهمة بقتل طفلتها بعد دقائق من ولادتها في سياق تبريرها لجريمتها أمام النيابة العامة، إنها سلكت جميع الطرق لإقناع والد الطفلة بالاعتراف بها لكنها فشلت، كما أنها لم تتمكن من إجهاض الجنين في الأشهر الأولى من حملها، فاضطرت لاستكماله حتى وضعت مولودتها داخل الحمام، وألقت بها من شرفة شقتها وفارقت الحياة.

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة التي نسبت إليها تهمة القتل العمد: «مكنتش هعرف أطلع لها ورق علشان تعيش بيه زي شهادة الميلاد أو البطاقة الصحية، ومش هاسلم من أسرتي وكلام الناس».

وكان الأهالي عثروا على جثة مولودة عارية ملقاة في أحد شوارع المنيرة الغربية بمنطقة إمبابة لم يتجاوز عمرها دقائق، قبل أن يبلغوا قسم إمبابة بالواقعة.

المتهمة حملت سفاحاً من زميلها في العمل

وبإجراء التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، جرى التوصل إلى هوية المتهمة والدة الطفلة، وتبين أنها تبلغ من العمر 22 عاما، وحملت بها سفاحاً نتيجة علاقة غير شرعية مع زميلها في العمل والذي تهرب منها فور علمه بحملها وأخبرها بأن تتخلص من الطفلة بإجهاضها، ولكنها لم تتمكن من إجهاضها وألقتها من شرفتها بعد دقائق من ولادتها.

النيابة تصرح بدفن جثة الطفلة

وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان سبب الوفاة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفنها وأمرت بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة والد الطفلة، وما زالت التحقيقات مستمرة.