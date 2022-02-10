اجتماع تنسيقي لاستلام المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت، بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المنفذة لمشروع الهوية البصرية، استكمالا للجهود المبذولة من المحافظة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.

ووجه المحافظ، بمتابعة ما جرى تنفيذه في المرحلة الأولى، والاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية، لتطبيق تصميمات الهوية البصرية، الذي أعدته الجامعة الألمانية، وجار تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والإسكان، ومحافظة أسوان.

الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية

أكد حازم عزت، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان، جار إعداد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، عن الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية، بها فيما يتعلق بالمتبقى من وسائل النقل الجماعية بعد إنهاء 1250 سيارة ميكروباص وتاكسي، علاوة على المراكب الشراعية والفلوكة، والمستهدف منها 1061 قاربا لإدراجهم ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

التراث والثقافة والفنون الأسوانية

أشار إلى أنه جرى تشكيل لجنية برئاسة الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار، والهوية البصرية، لمراجعة واستلام الأعمال التي تمت في المرحلة الأولى، علاوة على التنسيق مع الجامعة الألمانية، لعرض رؤية المحافظة من أجل إجراء بعض الإضافات، للتصميمات بما يتواكب مع التراث والثقافة والفنون الأسوانية.