بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب «توك توك» بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، بإصابات مختلفة، جراء انقلاب دراجة نارية «توك توك»، قرب مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب دراجة نارية «توك توك»، قرب منطقة أبو سلطان بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي قرب مركز أبوصوير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم محمد عبد الكريم كامل 34 سنة، مقيم بمركز أبوصوير، ومصاب بكدمات وسحجات وبالقدم اليسرى، وآية محمد محمد، 22 سنة، مقيمة بنفس العنوان، ومصابة بجروح متفرقة واشتباه كسر ياليد اليمنى والساق اليسرى، وبدور إبراهيم عبده، 15 سنة، مقيمة بنفس العنوان، ومصابة بكدمات وسحجات في الجسم.

إصابة 9 عمال بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة

وفي وقت سابق، أسفر حادث تصادم بين السيارة «ط ل د 8154» مع سيارة رقم «1249» علي طريق الصالحية قرب كوبري الكسارة، عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة بينهم 5 أطفال.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات إسعاف، نقلت كل المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن جميع المصابين مقيمون بمركز ومدينة بلبيس التابع لمحافظة الشرقية، ومن العاملين في المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية.