لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022.. جار تحميلها

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موضحة أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور الانتهاء من تحميلها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

وقال مصدر مسؤول بالمديرية، إنّه جار رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 على الموقع الإلكتروني الرسمي حتى يتثنى لجميع الطلاب الحصول عليها بكتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة وفق الورقة التي تم تسليمها لهم من خلال المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بعد قليل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المديرية حرصت على حل أي مشكلات تقنية على الموقع الإلكتروني قبل تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لتجنب حدوث أي معوقات، مؤكدا أنّ النتيجة ستشمل جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المقررات الدراسية.

من جانبه، قال ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022، ستكون متاحة اليوم على الموقع الإلكتروني للمديرية، ويمكن للطلاب الحصول عليها عقب الانتهاء من تحميلها مباشرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 عقدت ورقيا

وتابع أنس لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 عقدت ورقيا على مستوى المديرية، ولم يتم رصد أي معوقات أمام الطلاب، وأشادوا بنوعية الأسئلة، مؤكدا أنّ المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات.

وأضاف ياسر أنس، أنّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في جميع الإدارات التعليمية، والأسئلة وضعها الموجهون الأوائل طبقا للمواصفات الفنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

ونوه بأنّ تصحيح الامتحانات تم بعناية شديدة ووفق جميع الضوابط الخاصة بالتصحيح، مشيرا إلى أنّ المديرية حرصت على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا على مدار أيام الامتحانات.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.

- كتابة رقم الجلوس.

- الحصول على النتيجة.