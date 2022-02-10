تصحيح 60% من الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. والنتيجة الاثنين القادم

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، من أعمال التصحيح والمراجعة لأكثر من 60% من مواد الفصل الدراسي الأول 2021/2022 للشهادة الإعدادية في الدقهلية، والتي بدأت ‏أعمالها السبت 5 فبراير، تمهيدا لرصد وتقدير درجات الطلاب ليتم اعتماد النتيجة يوم الاثنين القادم، ويتم إعلانها بعد مراجعتها بكل دقة، ‎تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

انتهاء تصحيح 60% من مواد الشهادة الإعدادية

وأكد مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة منذ يوم 5 فبراير الجاري، وتم الانتهاء من تصحيح بعض المواد فيما يتبقى بعض المواد الأخرى بنسبة تقارب 60% من إجمالي مواد الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية.

نتائج العينات في الدقهلية «مبشرة»

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه تم تصحيح عينة عشوائية من أوارق الطلاب، وتؤكد أن نسبة النجاح بالمحافظة جيدة، وستكون مقاربة لنسب النجاح في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي، ووفقا للتوقعات، فسيتم الانتهاء من أعمال التصحيح يوم الاثنين القادم، وسيجرى اعتمادها فور الانتهاء، على أن يتم إعلانها في اليوم التالي في المدارس.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة والمهنية في محافظة الدقهلية هذا العام بلغ 121 ألفا و896 طالبا وطالبة، وانتهوا من أداء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 يوم الخميس 2 ‏فبراير 2022، في 650 ‏لجنة سير امتحان، والتي بدأت يوم 29 ‏يناير 2021، وفقا للضوابط والإجراءات ‏الاحترازية ‏التي أعدتها مديرية التربية والتعليم،‎ ‎وذلك ‏بحظر ‏استخدام الهواتف المحمولة لكل من الطلاب والطالبات والمعلمين خلال وجودهم داخل اللجان والتصدي للغش بكافة سبله، وتنظيم دخول الطلاب ومنع التكدس والازدحام أمام اللجان.