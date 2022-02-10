توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022.. «مديريات التعليم» تحدد الآلية

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، آلية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أنه يتم تصحيح الامتحانات من 280 درجة وعقب الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب ثم قسمتها على 2؛ ليصبح المجموع 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية لجميع المواد الدراسية

وأضافت المديريات، في بيان لها، أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022، يتم بالقسمة على اثنين أثناء تصحيح كل مادة، موضحة أن مادة اللغة العربية على سبيل المثال مجموعها 80 درجة موزعة على 15 درجة للتعبير بنوعيه الوظيفي والإبداعي والقراءة الإجبارية أي التي تأتي من المقرر الدراسي 8 درجات، والقراءة المتحررة أي التي تأتي من خارج المقرر الدراسي 8 درجات، والنصوص الإجبارية 12 درجة، والنصوص الاختيارية 12 درجة، والنحو 20 درجة، والإملاء 2.5 درجة، والخط 2.5 درجة.

درجات الشهادة الإعدادية تُقسم على 2

وأوضحت المديريات، أنه يتم قسمة الـ80 درجة على 2 ليصبح مجموع الطالب من 40 درجة، مؤكدة أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 يتم بجمع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول والدرجات التي سيحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني، وعلى أساسها يترتب إلتحاقه بمرحلة التعليم الثانوي سواء العام أو الفني.

وذكرت المديريات التعليمية، أنّ درجات الشهادة الإعدادية 2022 تشمل مواد اللغة العربية والخط، ومادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الدينية، ومادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا، ومادة الجبر والإحصاء، ومادة الهندسة ومادة الدراسات الاجتماعية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، موضحة أن النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمية، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة بالتفصيل.