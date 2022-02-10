650 ندوة في المحافظات لتشجيع المزارعين على إنشاء مراكز تجميع الألبان

في إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مراكز تجميع الألبان

وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية حول مراكز تجميع الألبانوقال د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة انه تم تكليف إدارات الارشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الارشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الالبان وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين حيث تم تنظيم 650 ندوة خلال شهر يناير الماضي في 163 مركز بجميع محافظات الجمهورية. مشيرا إلى أن الندوات تناولت أهمية توفير الالبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الالبان.

واضاف "محمود" أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة تتناول الندوات أيضا أهمية توفير الالبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية حيث يتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحالة الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنة.