فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية في الجيزة السبت المقبل لمدة 15 يوما

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، فتح باب التظلمات أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، يوم السبت 12 فبراير الجاري، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن تلقى التظلمات يستمر لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، لافتاً إلى أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح (73.26%)ومدارس الصُمّْ وضِعاف السَمع بنسبة (90.14%) والقسم المِهني بنسبة (79.53%) والمكفوفين بنسبة (67.86%).