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فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية في الجيزة السبت المقبل لمدة 15 يوما

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كريم روماني
07:25 م | الخميس 10 فبراير 2022
طلاب يؤدون الامتحانات-صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات-صورة أرشيفية

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، فتح باب التظلمات أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، يوم السبت 12 فبراير الجاري، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن تلقى التظلمات يستمر لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، لافتاً إلى أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح (73.26%)ومدارس الصُمّْ وضِعاف السَمع بنسبة (90.14%) والقسم المِهني بنسبة (79.53%) والمكفوفين بنسبة (67.86%).

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.