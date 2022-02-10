توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 بالتفصيل.. الرياضيات من 60

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 بالتفصيل في جميع المواد التي أدى فيها طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات للفصل الدراسي الأول والتي عقدت ورقياً على مستوى المديرية في لجان مراقبة جيداً بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا كتعقيم اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات.

وأكدت إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه بالنسبة لتوزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 لا يوجد ما يسمى بطالب ناجح أو راسب في الفصل الدراسي الأول، موضحة أن موقف الطالب النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي يُحدد في نهاية العام الدراسي بعد إعلان النتيجة كاملة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 في المواد المضافة للمجموع

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

- جملة هذه المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 في المواد غير المضافة للمجموع

- مادة التربية الدينية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع 40 درجة.

- مادة التربية الفنية: 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 20 درجة.

- مادة الكمبيوتر: 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 20 درجة.

وأضافت إدارة منشأة القناطر في بيان لها، أن الهدف من امتحانات الفصل الدراسي الأول هو الوقوف على مستوى الطالب، ومعرفة نقاط الضعف لديه وتقويتها، مؤكدة أنه لا يوجد ترتيب أوائل في التيرم الأول.