«المالية» تطرح سندات خزانة بـ4.5 مليارات جنيه الاثنين المقبل

تستعد وزارة المالية لطرح سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليارات جنيه، يوم الاثنين المقبل عبر البنك المركزي المصري.

سندات خزانة بـ3 آجال

وأعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عزمه طرح سندات خزانة الاثنين المقبل، آجال 3 و7 و15 سنة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليارات جنيه.

ويطرح ويصدر المركزي المصري سندات الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية، إذ تستخدم الأخيرة حصيلة تلك الإصدارات الأسبوعية من سندات وأذون خزانة في سد العجز المالي للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

ويستعد «المركزي» لطرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة ثلاث مليارات جنيه، على أن تستحق موعد السداد في 4 يناير من عام 2025، في حين سيطرح أذون خزانة أجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه، على أن تستحق السداد في الرابع من يناير الموافق لعام 2029، وأخيرًا أعلن عن طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بقيمة نصف مليار جنيه، ويحل موعد استحقاقها في 18 يناير من عام 2037.

تدبير عجز الميزانية

وتدبر وزارة المالية طوال العام المالي نفقات الموازنة العامة للدولة وسد العجز المالي السنوي الذي سجل هذا العام ما يقارب 435 مليار جنيه، بمزيج من المصادر الخارجية والداخلية إذ تدبر نحو 70% من العجز من الاقتراض محليًا من البنوك والمؤسسات المالية، من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة، بينما تدبر جزءًا من العجز من مصادر خارجية، يأتي في مقدمتها طرح سندات في الأسواق الدولية بالدولار الأمريكي أو اليورو، إلى جانب الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية الكبرى، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين.