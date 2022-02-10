جار ضحية زوجها بحلوان: استدرجها لرؤية الأطفال وعذبها 20 يوما

في منطقة عرب غنيم، التابعة لمنطقة حلوان جنوب القاهرة، كان الجميع اعتادوا سماع صراخ واستغاثات «انتصار ب»، صاحبة الـ44 عامًا، ربة منزل، وقت الاعتداء عليها من زوجها باستخدام عصا خشبية و«خرطوم غاز»، ولم يستجب الجيران لاستغاثات الزوجة، واصفين المشهد المؤلم بأن هذا الأمر يتعلق بـ«واحد ومراته وإحنا مالناش دعوة»، حتى فوجئوا بسيارة إسعاف، وأخرى شرطية، أمام منزلها تقل جثتها وعليها آثار تعذيب، وألقي القبض على زوجها المتهم، واصطحابه لقسم شرطة حلوان.

انتقلت «الوطن» إلى مكان الواقعة التي ذاع صيتها بين الجيران، لكشف كواليسها وأسبابها التي دفعت الزوج لارتكاب الجريمة.

المتهم عذب زوجته قرابة 20 يومًا

في البداية يقول «محمد. ع»، أحد الجيران، إن المتهم «خالد. ع. م»، وشهرته «العجوز»، ويعمل بائع خضار في أحد الأسواق القريبة من المنطقة، ويبلغ من العمر 45 سنة، كان دائم التعدي على زوجته لفترة استمرت 20 يومًا، ويعذبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، موضحًا أن الزوجة المجني عليها كانت تعيش في منزل أسرتها منذ عام ونصف بسبب ما تتعرض له من تعذيب وإهانة، ولكن وفي الأيام الماضية استدرجها بحجة رؤية أطفالها، وحبسها في منزله واعتدى عليها، حتى وفاتها، وعندما أخبرونا الجيران بوفاتها أبلغنا الشرطة التي حضرت في التو وألقت القبض عليه».

المتهم سبق اتهامه في قتل زوجته الأولى

وتابع الجار أن الجميع فوجئوا بأقوال المتهم أمام جهات التحقيق، بأن السبب وراء ارتكاب الواقعة، هي رفع دعوى خلع ضده، الأمر الذي استغربه الجيران، لأنه «إزاي رفعت دعوى خلع ورجعت له تاني»، كما أن المتهم كان متزوجًا من قبل، وأنجب من الزوجة الأولى 3 أولاد، وسبق اتهامه في قتلها من عدة سنوات، والمجني عليها هي الزوجة الثانية، وأنجب منها ولد وبنت أعمارهم 7 سنوات، و4 سنوات، مضيفًا: «كمان كان لسة خارج من السجن في قضية سلاح ناري (خرطوش)، أما عن وسائل التعذيب فكان يستخدم سكين وشومة وخرطوم بوتجاز».

عرض المتهم على الطب الشرعي

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي، لإجراء الكشف عن تعاطيه المواد المخدرة، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.