تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بعد تعذيبها في حلوان 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس متهم، شهرته «العجوز» بقتل زوجته «انتصار ب» 44 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة للمتهم تهم تعذيب زوجته داخل منزله بحلوان لعدة أيام أفضت إلى وفاتها.

تفاصيل الواقعة

ووفق التحقيقات الأولية فقد تفنن الزوج المتهم في تعذيب زوجته بعد رفعها دعوى خلع ضده لاستحالة العشرة معه وصعوبة الحياة وهجرها منزل الزوجية، فبيت الزوج النية على الانتقام منها مستغلا عاطفة الأمومة وشوقها لرؤية أبنائها الصغار، فاستدرجها إلى المنزل بحجة رؤيتهم بعد أن أخبرها أنهم يشتاقون لرؤيتها، فلم تستطع الأم التخلف عن رؤية فلذات كبدها وتوجهت إلى المنزل على الفور دون أن تعلم بنوايا زوجها السيئة.

وما إن وصلت الزوجة للمنزل، قام الزوج بغلق الباب وسلبها هاتفها المحمول ليمنعها من طلب الاستغاثة أو العون وشرع في سبها بأفظع الألفاظ وتعدى عليها بالضرب ثم حبسها في غرفة وشرع في تعذيبها كيًا بالنار حتى أزهق روحها وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي بعد وفاتها.

تحريات المباحث

وأوضحت التحريات أن المجني عليها تركت زوجها منذ عام، وأنه علم بصدور حكم المحكمة بخلعه منذ شهرين فقط، وعقب ذلك قام باستدراجها منذ شهر ونصف بحجة رؤية طفليها، واحتجزها في منزله واستمر في ضربها وتعذيبها باستخدام خرطوم يوميا وحرقها في جسدها حتي لفظت انفاسها الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من القبض على الجاني وبمواجهته أقر بفعلته معلقاً أنه لم يكن يقصد موتها، وتم تحوليه للنيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات.