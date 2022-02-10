سفير مصر بكندا يبحث التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا بمقاطعة كيبيك

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، عبر الـ«فيديو كونفرانس»، اليوم 10 فبراير الجاري، مع قيادات قطاع إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية مقاطعة كيبيك، في إطار جهود التواصل مع مختلف المقاطعات الكندية، لاستشراف مجالات التعاون الاقتصادي والأكاديمي والثقافي وتعزيز الاستثمارات الكندية مع مصر، لا سيما أن كيبيك تعتبر المقاطعة الأكبر من حيث المساحة في كندا، وتستحوذ على نحو 21% من حجم التجارة بين مصر وكندا، وتُعد موطنا لثلث أعضاء الجالية المصرية.

وفي تصريح للسفير المصري عقب اللقاء، أوضح أن اللقاء شهد حوارا مطولا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومقاطعة كيبيك، لاسيما في المجالات التي تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية، مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومشروعات الاقتصاد الأخضر والتعليم.

استعراض التطورات التي تشهدها مصر في مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادي

وأضاف السفير أنه استعرض خلال اللقاء التطورات التي تشهدها مصر في كافة مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادي رغم ظروف جائحة كورونا، وبشهادة المنظمات ومؤسسات التصنيف الدولية، وما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية الضخمة وغيرها، مقترحا تنظيم فعاليات وزيارات لرجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين لتنشيط التعاون الاستثماري والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال البيئة على ضوء رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

السفير يستعرض تطور قطاع التعليم في مصر

كما ناقش السفير المصرى التطور الذي يشهده قطاع التعليم في مصر، وخطط التوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات الأجنبية، مقترحا وضع خطة عمل مشتركة تسهم في زيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة المصريين في جامعات المقاطعة التي تأتى فى مقدمة الجامعات العالمية من حيث التصنيف العلمي والأكاديمي، والتوسع في التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين.

وحرص المسؤول الكندي في نهاية اللقاء على توجيه الدعوة لسفير مصر لزيارة مقاطعة كيبيك خلال الفترة القادمة، للوقوف علي فرص التعاون القائمة، وزيارة عدد من المشروعات وعقد لقاءات مع رئيس وزراء المقاطعة وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن زيارة البرلمان والالتقاء بنوابه.