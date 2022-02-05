سفير مصر لدى الكاميرون: جسر جوي لنقل مشجعي المنتخب لحضور نهائي إفريقيا

قال مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، إن 10 طائرات ستنقل المشجعين المصريين إلى الكاميرون لمساندة المنتخب الوطني من ملعب المباراة النهائية ضد السنغال.

وأوضح: «أكثر من شركة مصرية بخلاف مصر للطيران مشاركة في هذا الجسر الجوي، وبعد الساعة الخامسة والنصف مساءً لن يسمح لأحد بدخول الملعب بسبب حضور الرئيس الكاميروني».

وواصل: «ولادنا جاهزين وروحنا المعنوية في السماء وجاهزون لتخطي السنغال والمنتخب يسعى بكل قوة إلى تحقيق الطموحات»، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني تعرض لبعض الصعوبات في مباراة المنتخب الكاميروني مثل التحكيم والمنغصات السخيفة: «كنت في المقصورة الرئيسية وأمامي رئيس الوزراء وعلى جانبي 8 وزراء من الحكومة وكنت منزعجا وغادرت المباراة بعد طرد كيروش، وعندما طلب مني الوزير البقاء اعتذرت له لأنني كنت غاضبا، ولم أرغب في أن أتصرف تصرفا غير دبلوماسي فقد شعرت بعدم العدالة».

المباراة النهائية

وأضاف «المليجي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن المباراة ستقام في الساعة الثامنة بتوقيت الكاميرون والتاسعة بتوقيت مصر، لكن يسبقها حفل الختام وهو ما يستغرق بعض الوقت، وبالتالي فإن من المهم تحديد موعد الطائرات بدقة حتى تصل في الوقت المناسب.

وتابع سفير مصر لدى الكاميرون: «50 أتوبيس ستنقل المشجعين إلى ملعب المباراة بصحبة الموتوسيكلات والسيارات الخاصة بوزارة الداخلية وكل ذلك سيستغرق وقتا، وبالتالي فإن الطائرات يجب أن تصل في موعد مناسب».

يتوقع حضور 3 آلاف مشجع من مصر

وأشار، إلى أنه يتوقع حضور 3 آلاف مشجع من مصر، بخلاف المصريين في الكاميرون والجاليات العرب، وربما بعض الجنسيات الأخرى التي تدعم المنتخب المصري.