قوافل «نور حياة»: علاج 137 ألف مريض وإجراء 29 ألف عملية جراحية

نظم صندوق «تحيا مصر»اليوم وغدا قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار فى قرية ميت شهالة بمركز الشهداء بالمنوفية، وقرية الأبطال بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، ومنشأة سليمان بكفر الزيات فى الغربية، وقرية أبوياسين بمركز أبوكبير فى الشرقية، وقرية الملاحة بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وكفر سعد بدمياط ومركز ناصر ببنى سويف. وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، إن القافلة الواحدة تستقبل ألف مواطن خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتوفر كشف الضغط والسكر، باعتبارهما من مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ويتم كشف الرمد باستخدام أحدث الأجهزة التى تم توفيرها للمبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة وفرت العلاج لـ137 ألفاً و333 مريضاً، وأجرت 29 ألفاً و285 عملية جراحية، وتسليم 265 ألف نظارة طبية مجاناً.

وأوضح أن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية فى 21 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسوان.