انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق في محافظة الجيزة.. لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» عن انقطاع المياه مساء اليوم الجمعة على مدار 8 ساعات كاملة عن عدة مناطق في محافظة الجيزة، لذا تستعرض «الوطن» المناطق التي ستنقطع فيها المياه وسبب قطع المياه وعدد ساعات القطع، بالإضافة إلى موعد عودة المياه مرة أخرى.

المناطق المتضررة من انقطاع المياه

وحددت محافظة الجيزة أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها اليوم الجمعة داخل محافظة الجيزة هم:

1 - هضبة الأهرام.

2 - مساكن الضباط.

3 - مساكن الشباب.

سبب انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

وكشفت محافظة الجيزة أن سبب انقطاع المياه عن المناطق الثلاثة «هضبة الأهرام، ومساكن الضباط، ومساكن الشباب» هو حدوث تسريب لشكل مفاجئ في خط المياه وذلك بقطر طوله 1000 مم في طريق الفيوم، وهو ما يلزم إلى تنفيذ أعمال الإصلاح.

عدد ساعات انقطاع المياه

أكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بقطع المياه لمدة تصل إلى عدد 8 ساعات، بداية من تمام الساعة 10 من مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى صباح غدا السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة 6 صباحا، وأشارت «الجيزة» إلى أن أعمال الإصلاحات غرضها منع التسريب.

توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المتأثرة

ومن المنتظر أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية التي تصلح للشرب من أجل أن تتحرك داخل نطاق الأماكن التي ستتأثر بانقطاع المياه، وفي حالة الطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن وهو 125 من أجل تلبية احتياجات كافة المواطنين على الفور.