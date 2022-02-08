ارتفاع أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات بسبب التضخم الأمريكي وأزمة أوكرانيا

يتابع الكثيرون، أسعار الذهب بشكل يومي، وتحديدًا في ساعات الصباح في بداية التعاملات في البورصات العالمية، ومساءً في ختام التداول، حيث يشهد المعدن الأصفر حالة من الاضطراب السعري على مدار اليوم، بينما استقرت أسعار الأعيرة المختلفة في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في نهاية التعاملات ارتفاعًا طفيفًا في سعر الجرام تراوح ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وشعبيًا في الأوساط المصرية، ما بين 798 جنيهًا إلى 800 جنيه، مقابل 798 جنيهًا صباح اليوم، بفارق جنيهان.

سعر الذهب عيار 24 المعروف باسم البندقي أو العربي سجل ما بين 912 جنيهًا مقابل 910 جنيهات صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18، ما بين 684 جينهًا إلى 686 جنيهًا، مقابل 681 جنيهًا صباح اليوم، بفارق من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 ما بين 6384 جنيهًا إلى 6400 جنيه.

سعر الذهب في أسواق المال

ويعاني الذهب من حالة من التذبذب في الأسواق المالية والعالمية بسبب تزايد المخاوف من التضخم المالي الأمريكي، وأيضا بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والذي ينذر بحرب بين البلدين.

وسجل سعر الذهب في أسواق المال أسعارًا كالتالي: عيار 24 عند 58.81 دولار، أو 924.75 جنيه، بينما سجل عيار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 51.46 دولار أو ما يعادل 809.17 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 44.11 دولار أو ما يوازي 693.57 جنيه مصري.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت في نهاية المعاملات الفورية مساء اليوم بنسبة 0.38% وتم التداول عند 1827.89 دولار للأوقية كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.39% وجرى التداول عند 1829.45 دولار للأوقية، وفقًا لما نُشر بموقع «سكاي نيوز عربية».