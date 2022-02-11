أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-2-2022 في مصر.. ارتفاع ملحوظ

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير في كافة مشتقات الضروة الداجنة، مشيراً إلى أن الزيادة في الأسعار ترجع لعدم الرقابة على تلك الصناعة، الأمر الذي يحدث تلاعبا في الأسعار بين الحين والآخر «مفيش انضباط الفترة دي» .

أسعار الدواجن اليوم

ووفقا للتصريحات الخاصة التي أعلن عنها رئيس الشعبة لجريدة «الوطن»، فإنّ أسعار الدواجن اليوم اختلفت بحسب أنواعها، فوصل سعر الكيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة إلى نحو 30 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، فيما تراوح سعر الدواجن البلدي بين 37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

وأضاف «عبد العزيز» أنّ سعر كرتونة البيض البلدي وصل في المزرعة لنحو 50 وحتى 60 جنيهًا، و50 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها والأبيض بـ47 جنيها.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن سعر الكتكوت شهد ارتفاعا كبيرا، ليتراوح بين 12 لـ13 جنيها بعدما سجل في فترة سابقة 7 جنيهات، لافتا إلى أن الارتفاع يرجع لسحب المربين خلال تلك الفترة لعقد دورات قبل شهر رمضان الكريم وأن الأسعار ستشهد ارتفاعا قبل رمضان في الثروة الداجنة وكافة اللحوم البيضاء.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن ومشتقاتها ارتفاعا طفيفا، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك نحو 36 جنيهًا، فيما سجلت الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام نحو 42 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى نحو 37 جنيهًا، بينما وصل سعر الأجنحة إلى 26 جنيهًا، ووصل سعر الهياكل إلى نحو 22 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 84 جنيهًا للكيلو جرام، والشيش طاووق سجّل نحو 42 جنيهًا للكيلو، أما الشيش طاووق متبل فوصل إلى نحو 46 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البط إلى نحو 42 جنيهًا، والرومي وصل إلى نحو 65 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس في بورصة الدواجن اليوم، إلى نحو 90 جنيهًا، أما الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام فوصلت إلى 70 جنيهًا.