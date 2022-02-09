أول تعليق من والد حسام حبيب على شائعة عودة نجله لـ شيرين: «محدش قالي»

سخر حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، من الشائعة المتداولة عبر السوشيال ميديا، بشأن عودة نجله للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد انفصالهما منذ فترة، وقال والد حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «بجد رجعوا؟ محدش قالي».

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

كما علقت شيرين أيضا في بيان رسمي، على الشائعة، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة.

وأضافت أنها وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها عدم الالتفات لهذا كله، مشيرة إلى أن همها الحالي؛ إسعاد الجمهور بالجديد من الأغاني.

شيرين تنعى جدة حسام حبيب

ونعت الفنانة شيرين، جدة طليقها المطرب حسام حبيب، عبر حسابها الشخصي على «تويتر».

انفصال شيرين وحسام حبيب

وأعلنت شيرين، انفصالها رسميا عن حسام حبيب، أواخر العام الماضي، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.