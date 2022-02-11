محافظ جنوب سيناء: إنشاء مصنع بلاطات الثلج وتطوير القزق الميكانيكي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تمتلك سواحل بحرية على خليجي السويس والعقبة بطول 600 كيلو متر، وتنتج المحافظة سنويا من أسماك الشنشولا ما يقرب من 2000 طن سنويا توزع علي محافظات مصر، بخلاف أسماك السنار المتنوعة مثل الشعور، الحريت، البياض.

أوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أنه عقد لقاءات عدة مع السيد القصير وزير الزراعة، بحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي لمناقشة مطالب المحافظة في مجال زيادة الثروة السمكية وتطوير بعض المنشآت.

رئيس هيئة الثروة السمكية في ميناء الطور

قال اللواء خالد فودة إن فوزي همام مساعد المحافظ المحليات استقبل أمس الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة لمناقشة النقاط التي جري الاتفاق عليها مع وزير الزراعة.

أوضح المحافظ أنه جرى الاتفاق على البدء في أعمال التطوير في منطقة الكيلاني بطور سيناء وتشمل تطوير سقالة الكيلاني بطول 50 مترا، والقزق الميكانيكي بشاطئ الكيلاني.

رفع كفاءة وتطوير مركز تجميع الأسماك بميناء الصيد

قال المهندس صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن رئيس الهيئة الدكتور صلاح الدين مصيلحي قام بزيارة تفقدية إلى ميناء الصيد البحري بطور سيناء صباح أمس الخميس، وجرى معاينة منطقة تجميع الأسماك، والقزق الميكانيكي التابع للميناء.

أضاف أنه جرى عقد لقاء موسع بديوان عام المحافظة لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكليفات التي جرى الاتفاق عليها بالاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

وجرى تحديد أبرز المطالب للوقوف علي احتياجات المحافظة لتنمية قطاع الثروة السمكية بجنوب سيناء.

واكد أنه جرى التصديق على عدة نقاط هامة هي:

１- رفع كفاءة وتطوير مركز تجميع الأسماك بميناء الصيد.

２- رفع كفاءة القزق الميكانيكي بميناء الصيد.

３- إنشاء مصنع الثلج البلاطات الجديد وتطوير المصنع القديم.

４- توصيل خط مياه إلي مزرعة نويبع السمكية التابعة لمركز بحوث الزراعة.

５- رفع كفاءة سقالة الصيادين والقزق التابعين لجمعية الصيادين بالكيلاني.

وقال المراغي إنه تقرر تنفيذ المقترحات المطلوبة بعد إعداد الدراسات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة وإقرارها من محافظة جنوب سيناء.