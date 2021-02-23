فودة: توقيع عقد تشغيل القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من إنشاء قزق ميكانيكي بميناء شرم الشيخ البحري، بتكلفة تتعدى 65 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري الثلاثاء، توقيع العقود الخاصة بتشغيله مع شركة مارينا لاند، بحضور اللواء أشرف عبد المنعم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، واللواء هشام أبو سنة، مندوب شركة مارينا لاند.

وأوضح المحافظ، في تصريح له، الاثنين، أنه سيجري تشغيل القزق لإصلاح وصيانة السفن التي تتردد على ميناء شرم الشيخ البحري، بعدما كانت تتوجه لميناء الطور، الذي يبعد عن مدينة شرم الشيخ بنحو 100 كيلومتر، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وقال إن القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ، يعد من أهم المشروعات القومية التي أقيمت على أرض مدينة شرم الشيخ، لكونه يخدم ما يقرب من 4 آلاف يخت ومركب سياحي سنوياً.

ومن جانبه، قال اللواء أشرف عبد المنعم، رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إنه جرى إنشاء القزق الميكانيكي على مساحة 700 متر مربع، بينهم 90 متراً داخل المياه لإصلاح وصيانة اللنشات واليخوت، ويستوعب 30 قارب ما بين لنشات ويخوت، بحمولة 200 طن، ومجهز بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية وكافة تجهيزات تموين وخدمات اليخوت.

وأضاف رئيس الهيئة أن القزق يضم سقالتين طول كل منهما 45 متراً، ورصيف بحري بطول 35 متراً، وغاطس بعمق 5 أمتار، مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع، وجرى تزويد القزق بجميع التجهيزات والمعدات الخاصة بصيانة اليخوت والسفن السياحية.

وأوضح أن القزق يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة سياحة اليخوت، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في مجال صيانة وإصلاح جميع السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة، مع تطبيق كافة الاشتراطات البيئية بالقزق، للحفاظ على رونق البيئة بمدينة شرم الشيخ.