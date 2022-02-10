حياة كريمة تلقي الضوء على مشروعاتها بالإسماعيلية: خدمات زراعية وطبية

تعمل المبادرة الرئاسية على قدم وساق منذ إطلاقها من أجل الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجا، وتجرِ إنجازاتها بوتيرة سريعة، وفي الوقت ذاته، لا تخالف المعايير المحددة في خطة تطوير الريف المصري، ويأتي الهدف الأول من هذه المشروعات، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لكي تحصل التنمية المرجوة في حياة المواطنين بالريف المصري.

كباري مبادرة حياة كريمة

وجاء ضمن هذه التطورات التي تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تحقيقها، إقامة المبادرة عدد من المشروعات في محافظة الإسماعلية بمركز القنطرة شرق في قرية الأبطال، إذ نشرت مؤسسة «حياة كريمة»، آخر ما جرى الوصول إليه إلى الآن، من تطورات في هذه القرية، من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن المشروعات الجاري العمل عليها من قبل مؤسسة «حياة كريمة» في قرية الأبطال بمحافظة الإسماعلية، هي إنشاء بعض الكباري، حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 كباري بنسب تنفيذ متفاوتة، تتلخص في التالي:

1- كوبري الأبطال (الهدى الشمالي) بنسبة تنفيذ 89%

2- كوبري الأبطال (الهدى الجنوبي) بنسبة تنفيذ 77.5%

مراكز شباب

كما أشارت المؤسسة إلى بعض الإنشاءات والتشطيبات الجاري العمل عليها في مجمع الخدمات الحكومية، والتي تم الانتهاء منها بإجمالي نسبة تنفيذ 98%، ومن تلك الإنشاءات ما يلي:

1- إنشاء نقطة إسعاف جديدة، بنسبة تنفيذ تصل إلى 97%.

2- إنشاء مركز طبي الأبطال بنسبة تنفيذ وصلت إلى 95%

3- رفع كفاءة نقطة الإسعاف بالقرية.

4- إنشاء مجمع للخدمات الطبية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 85.5%.

ولم تتغافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن مراكز الشباب بالقرية، فافتت المؤسسة في منشورها إلى بعض التطورات التي قامت بتنفيذها في قرية الأبطال بمحافظة الإسماعلية، والتي جاء منها:

1- قرية الأبطال، نسبة التنفيذ 99%.

2- قرية الابطال (العبور)، نسبة التنفيذ 41%.

3- مركز تنمية الاسرة والطفولة، نسبة التنفيذ 20%.