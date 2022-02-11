اليوم.. «الصحة» تطلق 6 قوافل مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، عن إطلاق 6 قوافل طبية جديدة مجانية، اليوم الجمعة وغد السبت، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات، للكشف عن الأمراض المزمنة وغير المزمنة، ضمن أجندة الصحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف المحافظات.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية

حددت «الصحة» مراكز والقري التي من المقرر تواجد القوافل الطبية بالمحافظات، وذلك تسهيلا على المواطنين للذهاب للقوافل الطبية والحصول على الخدمات الطبية المختلفة المتوافرة بالقوافل الطبية، ومناطق تواجد القوافل هي:

اقرأ أيضا «الرعاية الصحية» تطلق فعاليات «اقتصاديات الصحة» لتحقيق التميز الإكلينيكي

قرية صهرجت الصغرى مركز أجا محافظة الدقهلية.

قرية برنشت حي شمال العياط محافظة الجيزة.

قرية منشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية.

قرية تفتيش السرو مركز فارسكور محافظة دمياط.

الوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

وواديي بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

أوضحت الوزارة أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من أقسام: الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.